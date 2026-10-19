 
Культура

«Приготовьте мой костюм Лебедя»: гала-концерт к 145-летию Анны Павловой прошел в Пскове

0

Творческая встреча с артистами и Гала-концерт «Приготовьте мой костюм Лебедя», посвященный 145-летию Анны Павловой, прошел в Псковской областной филармонии сегодня, 19 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Анна Павлова — известная русская балерина XX века, чей знаменитый образ умирающего лебедя стал одним из символов классического балета. Вечер начался с творческой встречи с руководителем проекта Сергеем Величкиным и солистом Большого театра Алексеем Хамзиным и ведущими солистами и солистами балета театра «Урал Опера Балет» Марией Михеевой, Глебом Сагеевым, Алексеем Селивёрстовым и Мики Нисигути. Зрители задавали вопросы в формате «вопрос-ответ». Артисты рассказали о своем пути в балетном искусстве, обучении и о сложностях, с которыми они сталкиваются в профессии.

Далее прошел Гала-концерт, в рамках которого выступили солист Большого театра Алексей Хамзин, заслуженная артистка России, прима-балерина театра «Кремлевский балет» Екатерина Первушина, солистка Мариинского театра Татьяна Ткаченко, премьер Мариинского театра Александр Сергеев, ведущая солистка балета театра «Урал Опера Балет» Мария Михеева, солист балета театра «Урал Опера Балет» Глеб Сагеев, ведущий солист балета театра «Урал Опера Балет» Алексей Селивёрстов,
ведущая солистка балета театра «Урал Опера Балет» Мики Нисигути.

Зрители увидели Белое Адажио из балета «Лебединое озеро», «Стрекоза», Па де де из балета «Корсар», Па де де из балета «Жизель», «Рондино», «ЬдебеЛ», "Эскизы пером», дуэт Зобеиды и Золотого раба из балета «Шахеразада», седьмой вальс из балета «Шопениана» и Па де де из балета «Дон Кихот». Завершился вечер «Умирающим лебедем» Михаила Фокина.

Во время антракта зрители могли поделиться своими впечатлениями от мероприятия, заполнив анкету.

 

Организатором проекта стала автономная некоммерческая организация предоставления услуг в сферах искусства и культуры «Проискусство», а художественным руководителем — премьер Мариинского театра Александр Сергеев.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026