«Приготовьте мой костюм Лебедя»: гала-концерт к 145-летию Анны Павловой прошел в Пскове

Творческая встреча с артистами и Гала-концерт «Приготовьте мой костюм Лебедя», посвященный 145-летию Анны Павловой, прошел в Псковской областной филармонии сегодня, 19 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Анна Павлова — известная русская балерина XX века, чей знаменитый образ умирающего лебедя стал одним из символов классического балета. Вечер начался с творческой встречи с руководителем проекта Сергеем Величкиным и солистом Большого театра Алексеем Хамзиным и ведущими солистами и солистами балета театра «Урал Опера Балет» Марией Михеевой, Глебом Сагеевым, Алексеем Селивёрстовым и Мики Нисигути. Зрители задавали вопросы в формате «вопрос-ответ». Артисты рассказали о своем пути в балетном искусстве, обучении и о сложностях, с которыми они сталкиваются в профессии.

Далее прошел Гала-концерт, в рамках которого выступили солист Большого театра Алексей Хамзин, заслуженная артистка России, прима-балерина театра «Кремлевский балет» Екатерина Первушина, солистка Мариинского театра Татьяна Ткаченко, премьер Мариинского театра Александр Сергеев, ведущая солистка балета театра «Урал Опера Балет» Мария Михеева, солист балета театра «Урал Опера Балет» Глеб Сагеев, ведущий солист балета театра «Урал Опера Балет» Алексей Селивёрстов,

ведущая солистка балета театра «Урал Опера Балет» Мики Нисигути.

Зрители увидели Белое Адажио из балета «Лебединое озеро», «Стрекоза», Па де де из балета «Корсар», Па де де из балета «Жизель», «Рондино», «ЬдебеЛ», "Эскизы пером», дуэт Зобеиды и Золотого раба из балета «Шахеразада», седьмой вальс из балета «Шопениана» и Па де де из балета «Дон Кихот». Завершился вечер «Умирающим лебедем» Михаила Фокина.

Во время антракта зрители могли поделиться своими впечатлениями от мероприятия, заполнив анкету.

Организатором проекта стала автономная некоммерческая организация предоставления услуг в сферах искусства и культуры «Проискусство», а художественным руководителем — премьер Мариинского театра Александр Сергеев.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».