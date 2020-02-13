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Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России выступит на Фестивале русской музыки в Пскове

23 марта в Пскове на 46-м Фестивале русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова выступит образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, оркестр является правопреемником образцово-показательного оркестра Отдельной мотострелковой ордена В.И. Ленина им. Ф.Э. Дзержинского дивизии особого назначения, который был создан 6 декабря 1956 года.

За годы служебно-творческой деятельности оркестр дал сотни концертов, провёл многочисленные записи на радио, записал концертную программу на телевидении, снялся в документальном фильме «Старт дает Москва». Коллектив оркестра принимал участие в музыкальном оформлении Олимпиады в 1980 году, Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 1986 году, спортивных игр «Дружба-84», выступал в музыкально-театрализованных представлениях в дни празднования 850-летия г. Москвы, становился участником международных фестивалей военных духовых оркестров в г. Санкт-Петербурге и Германии.

Деятельность военного музыкального коллектива обширна и многообразна. Оркестр с успехом выступает в различных концертных залах и на концертных площадках России и за рубежом, принимает активное участие в музыкальном оформлении значимых общественно-политических событий страны.

Оркестр проводит большую концертно-просветительную работу, принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании, способствует подъёму боевого духа воинов, выполняющих боевые задачи в горячих точках.

С этим коллективом выступали народные артисты СССР: И. Козловский, И. Кобзон, народные артисты России: В. Толкунова, Л. Лещенко, А. Лошак, Е. Поликанин, Б. Кудрявцев и многие другие.

В концертной программе в Пскове прозвучат известнейшие произведения русских композиторов, в их числе «Торжественный марш» и «Русский танец» П. И. Чайковского, «Полет шмеля» из оперы “Сказка о царе Салтане” Н. А. Римского- Корсакова, «Песня о Блохе» М. П. Мусоргского, ария князя Игоря из оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина и другие лучшие образцы русской классической музыки.

Художественный руководитель коллектива - начальник Военно-оркестровой службы, главный военный дирижёр Росгвардии, полковник - Владимир Васяк.

Дирижеры - Заслуженный артист Российской Федерации полковник Владимир Васяк, Заслуженный артист Российской Федерации полковник Игорь Левандовский, Заслуженный артист Российской Федерации подполковник Аркадий Шмелев.

Солисты - Заслуженный артист Российской Федерации Олег Кухта, Заслуженная артистка Республики Татарстан Малика Разакова, Заслуженная артистка Удмуртской Республики Ольга Гетман.

Солисты оркестра - Дмитрий Чеботарев, Алексей Толстокоров.

Напомним, 46-й Фестиваль русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н. А. Римского - Корсакова в этом году пройдет в Пскове с 18 по 25 марта, при поддержке администрации Псковской области и регионального комитета по культуре. Музыкальный праздник включит в себя пять основных событий - от мировой классики балета до исконно русской народной музыки.

Кроме образцово-показательного оркестра войск нацгвардии России, участниками фестиваля станут ведущие музыкальные коллективы нашей страны. Среди них симфонический оркестр Мариинского театра, Имперский Русский Балет под руководством Гедиминаса Таранды, Государственный академический Рязанский русский народный хор им Е. Попова, а также Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского.

23 марта, начало в 19.00.

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