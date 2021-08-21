Замхудрука Александринки назвал подвигом постановку спектакля в Псковском кремле

Поставить спектакль «Блаженная Ксения» в Псковском кремле было техническим подвигом. Об этом рассказал заместитель художественного руководителя Александринского театра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения Александр Чепуров в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Также Александр Чепуров отметил, что спектакль производит сильное впечатление на зрителей, ведь совмещает в себе историю, культуру и духовность, а также объединяет людей в единое пространство.
«Содружество и взаимосвязь наших театров обозначались уже давно, но теперь, когда театры стали связаны еще и организационно, когда они стали единым организмом национального театра России, мы решили провести эту очень важную акцию. Ее инициатором был режиссер Владимир Фокин, который навязался с идеей поставить спектакль в Кремле, а руководство города его в этом поддержало», - заключил Александр Чепуров.