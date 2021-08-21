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Замхудрука Александринки назвал подвигом постановку спектакля в Псковском кремле

Поставить спектакль «Блаженная Ксения» в Псковском кремле было техническим подвигом. Об этом рассказал заместитель художественного руководителя Александринского театра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения Александр Чепуров в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Раньше в Пскове уже ставили уличные постановки и даже существовал уличный театр "Карусель". Я бывал на их представлениях, и иногда они были очень рискованными. Однако после него постоянные уличные спектакли не проводились, и для них нет оборудованных площадок. Псковский кремль также не приспособлен к этому - в нем нет амфитеатра. Организовать здесь спектакль было подвигом! Я знаю, сколько административных, финансовых и технических ресурсов было задействовано на это, и, я надеюсь, что у нас все получится», - рассказал заместитель худрука Александринки.

Также Александр Чепуров отметил, что спектакль производит сильное впечатление на зрителей, ведь совмещает в себе историю, культуру и духовность, а также объединяет людей в единое пространство.

«Содружество и взаимосвязь наших театров обозначались уже давно, но теперь, когда театры стали связаны еще и организационно, когда они стали единым организмом национального театра России, мы решили провести эту очень важную акцию. Ее инициатором был режиссер Владимир Фокин, который навязался с идеей поставить спектакль в Кремле, а руководство города его в этом поддержало», - заключил Александр Чепуров.