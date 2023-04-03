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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о Фестивале русской музыки, Шаляпине и Рахманинове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

1 апреля в Пскове открылся 49-й фестиваль русской музыки. В программу главного музыкального события весны вошли премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции. Многие мероприятия фестивальной программы посвящены Сергею Рахманинову и Федору Шаляпину — в этом году отмечается 150 лет со дня их рождения.

В рамках программы «Беседка» ведущая Дина Дабришюте поговорит о фестивале и творчестве этих великих людей с концертмейстером Мариинского театра Василием Поповым.