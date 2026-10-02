Михаил Ведерников посетил фестиваль монастырской кухни «Архондарик» в Печорах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил первый фестиваль монастырской кухни «Архондарик», который проходит на площади Победы в Печорах сегодня, 2 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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Губернатора встретили и сопровождали глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев и митрополит Псковский и Порховский Матфей. Пояснения о работе площадок главе региона давал генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

В ходе обхода Михаил Ведерников познакомился с монастырскими подворьями, где представители обителей рассказывали об истории своих монастырей, традициях и представленной продукции. Губернатору подробно представили продукцию Псково-Печерского и Снетогорского монастырей. Представители Снетогорского монастыря также вручили Михаилу Ведерникову подарок.

Глава региона вместе с другими участниками обхода посетил площадку монастырской сыроварни и продегустировал сыры. Также губернатор попробовал продукцию Свято-Елисаветинского монастыря, Свято-Троицкого Творожковского женского монастыря, Даниловского Казанского женского монастыря и Арсеньевской монашеской общины.

Представители монастырей и монахини знакомили гостей с различными видами продукции. На площадках можно было попробовать хлебобулочные изделия, сыры, плов, хлеб.

Затем Михаил Ведерников осмотрел гастрономическую сцену фестиваля. Как рассказал Александр Робин, на открытой кухне представители монастырей будут готовить традиционные блюда и знакомить посетителей с особенностями монастырской кухни.

В ходе посещения фестиваля Михаил Ведерников отметил, что проведение подобных мероприятий связано в том числе с развитием Печор как туристического центра.

«Благодаря решению нашего президента и по инициативе владыки Тихона большие средства были вложены в Печоры к 550-летию монастыря. Владыка Матфей продолжил эту работу. Для того чтобы муниципалитет жил, чтобы было больше паломников, развивалась экономика вокруг и благоустраивалась территория, конечно, нужно развивать событийные мероприятия. Это одно из них», — сказал губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, в фестивале представлена продукция монастырей из шести регионов России, включая Псковскую область.

«Для жителей и гостей это прекрасная возможность не только попробовать продукты, но и прикоснуться к истории, культуре и обычаям регионов нашей огромной страны», — отметил глава региона.

Михаил Ведерников также поблагодарил Россельхозбанк за сотрудничество в развитии агропромышленного комплекса региона.

Губернатор отметил, что представители фермерских хозяйств во время обхода рассказывали о возможности участвовать в различных программах поддержки и развивать производство.

В свою очередь председатель правления Россельхозбанка Борис Листов рассказал о сотрудничестве банка с Псковской областью и поддержке фермерской продукции.

«2,5 года назад мы договорились с Михаилом Юрьевичем о том, что будем в Псковской области проводить мероприятия, направленные на продвижение фермерской продукции. На сегодняшний день мы провели несколько таких мероприятий, и сегодня я приехал именно поучаствовать в открытии фестиваля монастырской кухни. На меня это произвело большое впечатление, и мы собираемся продолжать эту работу», — сказал Борис Листов.

Он отметил, что в сентябре исполнилось 20 лет с начала работы Россельхозбанка в Псковской области. За это время банк, по его словам, направил в экономику региона 76 млрд рублей, в том числе 65 млрд рублей в агропромышленный комплекс, реализовав 47 инвестиционных проектов.

«Мы сейчас думаем над тем, чтобы продвигать региональный бренд Псковской области не только в пределах региона, но и по России в целом. Хотелось бы, чтобы появились такие магазины, как "Псковские вкусы", где будет представлена лучшая псковская сельскохозяйственная продукция», — добавил Борис Листов.

Первый фестиваль монастырской кухни «Архондарик» проходит в Печорах со 2 по 4 октября. В программе — работа павильонов монастырских кухонь и ярмарки.