В Пскове покажут документальные фильмы о традициях народов России

В Год единства народов России Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова станет площадкой презентации документальных фильмов, посвященных нематериальному этнокультурному достоянию народов РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, 3 октября в 12.00 стартует показ фильмов о традициях народов Северо-Запада и Центрального федерального округа.

Информационно-просветительский проект «От чистого истока» подготовлен Государственным Российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова. Короткометражные фильмы созданы в ходе всероссийских фольклорно-этнографических экспедиций по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России.

Зрители увидят уникальные обряды и праздники Севера и Дальнего Востока, Урала и Поволжья, познакомятся с технологиями традиционных ремесел и бытом коренных малочисленных народов. Фильмы раскрывают живую красоту песенного фольклора, народной хореографии и традиционного костюма, передаваемых из поколения в поколение.

Организаторы - Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова и Псковский областной центр народного творчества.

Вход на кинопоказы свободный.