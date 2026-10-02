Четыре концерта органной музыки состоятся в Пскове в октябре

В октябре в Храме Пресвятой Троицы в Пскове Римско-католической церкви состоятся четыре концерта органной музыки, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Первый из них под названием «Прикосновение к свету» состоится в воскресенье 4 октября в 17:00. В нём выступит петербуржская органистка Аида Глухова, выпускница Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова по специальности «Фортепиано» и «Орган», выпускница аспирантуры-ассистентуры кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, лауреат премии «Органист года-2023», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

Второй органный концерт под названием «Органные метаморфозы» состоится в субботу 10 октября в 17:00. В нём со своей программой выступит петербуржская органистка Александра Веткина, выпускница факультета искусств на кафедре «Органа, клавесина и карильона» СПбГУ, магистр факультета искусств по специальности «Историческое исполнительство на клавишных инструментах» СПбГУ, штатный органист Аннекирхе (Санкт-Петербург).

Третий органный концерт под названием «Французский акцент» состоится в субботу 17 октября в 17:00. В нём выступит органистка из Курска Елена Рябко, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», лауреат и дипломант всероссийских и международных органных конкурсов, штатный органист Римско-католического Прихода Успения Пресвятой Богородицы в Курске.

И четвёртый концерт органной музыки под названием «Готические хроники органа» состоится в субботу 24 октября в 17:00. В нём примет участие петербуржская органистка Елена Малева, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», выпускница аспирантуры Санкт-Петербуржской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

Храм открывается для гостей за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше десяти лет. Продолжительность концертов составляет от 60 до 70 минут, без антракта. В начале каждого концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53. Адрес: улица Плехановский Посад, 64.