«Дневной дозор»: Итоги летнего культурно-развлекательного сезона

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Итоги летнего культурно-развлекательного сезона». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Последние годы Псков и Псковская область живут активной, насыщенной культурно-развлекательной жизнью. Мы привыкли, что сезон с мая по сентябрь – это череда концертов, праздников, старт новых и продолжение старых проектов культурно-массовой сферы. В этом году для псковичей подготовили совершенно новый формат фестиваля – «Псковские каникулы», который предложил распределенную на все лето программу регулярных, но не перегруженных активностей. Параллельно состоялись уже привычные традиционные мероприятия, такие как праздник «Лешуга» или Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. В какой-то степени можно сказать, что псковичи даже немного разбалованы большим количеством разнообразных мероприятий. Ведь форматы событий есть для любого возраста и вкуса. От музейных программ и исторических реконструкций до городских маркеров и уличных лекториев. Однако эта доступность и регулярность культурно-массовых мероприятий сформировали у местной публики повышенные требования.

Чем запомнился этот год? Какие проекты наиболее оценила публика? А чего, может быть, не хватило в афише этого лета псковичам и гостям города? Узнаем сегодня в программе «Дневной дозор».

Креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов назвал мероприятия, которые, на его взгляд, стали самыми запоминающимися в Псковской области в этом летнем сезоне. Также он поделился своей мечтой.

«Я буду не единственным, кто скажет, что самое яркое событие — "Псковские каникулы", которые прошли впервые на набережной реки Великой. Мы сделали большой аттракцион, где 300 актеров играли роли людей 1960-х, 1970-х годов. Оно яркое, потому что новое. Не забываем, что самое главное культурное событие вообще для Псковской области — это Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Это один из самых старых фестивалей России, поэтому это очень важное и знаменательное мероприятие. Оно тоже прошло в этом году прекрасно: было очень много гостей и звёзд разной величины. "Лешуга", конечно, входит в топ-3 мероприятий. Это тоже устоявшийся праздник, самый большой в России с такой тематикой. Мало того, "Лешуга" точно стала туристическим мероприятием, потому что на него реально едет турист. Это не привлечение никакое. Мы этот вопрос изучали, мы опросы делали большие среди гостей фестиваля. Туристов много, и самое приятное, что есть большое количество людей, которые специально едут именно на этот фестиваль из других городов. А чего не хватило? Не знаю. Я всё мечтаю, что возродится когда-то "Наше море" в Гдове. Но сильно по этому поводу не плачу, но мечтается, потихонечку мечтается. Вдруг еще когда-нибудь мы там зажжем».

Исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков назвал событие №1 для Великих Лук.

«Я, поскольку работаю в филармонии, лицо заинтересованное. На самом деле, если серьезно говорить, в этом году же "Музыка на воде", фестиваль, который во Пскове традиционно проходит, был в Великих Луках. И мы там нашли совершенно замечательную локацию. Очень здорово это все выглядело, прекрасно. И мне кажется, что для Великих Лук это событие летом было номер один. Без ложной скромности, потому что очень красивый концерт. Мы получили огромное количество замечательных отзывов от жителей Великих Лук. Действительно очень много. Мы специально эту историю мониторили и смотрели. Я в этом году еще был на "Лешуге", мне там очень понравилось».

Завсегдатай культурно-массовых мероприятий экскурсовод Юрий Стрекаловский выразил не такое позитивное мнение об итогах прошедшего лета, как Александр Боярков. По его мнению, в этом летнем сезоне Псков лишился нескольких ключевых фестивалей и хорошего дирижера.

«Этот сезон запомнился прежде всего тем, что мы потеряли фестиваль "Виноград". Это было замечательное явление: там был прекрасный джазовый фестиваль. Это было очень красивое, интересное и полезное мероприятие. И то, что руководство региона каким-то образом его "прохлопало", это номер один, чего не хватило. Номер два – это то, что не было "Музыки на воде" и то, что мы распрощались с очень хорошим дирижером Алексеем Анатольевичем Репниковым. И что дальше будет с оркестром, тоже непонятно. Собственно говоря, это главное запоминающееся событие этого сезона летнего. Потому что вроде как все и неплохо, но это же все закончится, как только закончатся деньги в регионе. А денег в регионе нет и вряд ли будет. Вот перестанут их давать, и все эти эффективные менеджеры в бородах пойдут куда-нибудь в другое место искать себе работу. Налаженные интересные события, которые делали в значительной степени энтузиасты, исчезают. Вот это вот запомнилось мне больше всего».

Директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов сказал, что мероприятий в общей массе достаточно, однако он выделил несколько нюансов, которые, на его взгляд, требуют внимания.

«Мне не хватило молодежных мероприятий. Я не имею в виду встречи с молодежью. Всевозможных мероприятий достаточно: и исторического плана, и патриотического, и праздничных. Всего хватает. Может быть, где-то недофинансирование идет. Мероприятия, что я видел, особенно те, которые проводят энтузиасты, хотелось бы какого-то бюджетного участия. Потому что и интересно, но при наличии дотаций от, например, министерства культуры, возможно мероприятие было бы еще интереснее».

Артист Псковского областного театра кукол Николай Зубрилин поделился тем, что происходило в летний период в театре. По его словам, это лето выдалось не самым обычным. Этот летний сезон выдался насыщенным на мероприятия. Новинкой сезона стал фестиваль «Псковские каникулы», который вызвал активное общественное обсуждение. На псковские фестивали едут и туристы из разных городов. Этот факт подтвердили и наши сегодняшние собеседники.

«Летом в Театре кукол у нас был отпуск. Это одно из радостных событий. Но перед отдыхом, у нас был подготовлен спектакль "Винни-Пух". Мы работали и делали новый спектакль. А после отпуска, тоже летом, мы сделали не менее замечательный спектакль "Волшебное кольцо". Это на моем веку первый раз, когда целых два спектакля за одно лето мы подготовили, сделали и можем жонглировать ими в разные стороны: "Зрителю покажем этот новый. Хотите этот новый? Покажем этот новый. Не хотите? Хотите? Хотите два покажем". То есть нам есть чуть больше, чем каждый год, что показать».

Министр туризма Псковской области Марина Егорова отметила высокий интерес у туристов к нашему региону. Она назвала то, что нового сделали туроператоры в этом летнем сезоне.

«Этот год запомнился прежде всего высокой активностью. Наш культурно-исторический фундамент дополнила динамика. Новые туристические маршруты, объекты показа, развитие гостиничных комплексов. Гости по-прежнему высоко оценивают потенциал Псковской области. В ответ на растущий спрос туроператоры заметно расширили ассортимент программ: иммерсивные экскурсии, вечерние прогулки с гидами, поездки за островной природой на Талабские острова, гастрономические туры в Себеж и многие другие активности. Спрос оказался настолько высок, что билетов на поезд не хватало тем, кто откладывал покупку на последний момент. Поэтому запуск дополнительных "Ласточек" стал для региона своевременным и крайне востребованным решением».

Никто из наших спикеров не высказался по поводу нехватки событий в летнем календаре. Ведь афиша «Лето-2026», несмотря на то, что лишилась некоторых привычных и полюбившихся форматов, тем не менее, была яркой и насыщенной. Конечно, нет предела совершенству, и большое количество мероприятий всегда повышает требовательность у зрителя. Стоит отметить, что активности в Пскове не заканчиваются с приходом холодов. Скорее всего, нас будет ждать что-то интересное и в ближайшее время. Например, новинка в календаре региональной событийки. Фестиваль монастырской кухни «Архандарик», который стартует уже в начале октября.

Александра Мошина