Замдиректора «Михайловского» рассказала на Форуме РИА об опыте применения актуальных музейных практик

Заместитель директора Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» Елена Михайлова сегодня, 2 октября, принимает участие в работе IV Форума региональных отделений Российского исторического общества, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.



Коллаж здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали в Пушкинском заповеднике, сообщение Елены Михайловой на сессии «Музеи и культурное пространство малых городов» было посвящено актуальным практикам сохранения культурного и духовного наследия — фестивалям, праздникам, программам, а также тематическим, литературным, экологическим и другим экскурсиям, которые разрабатывают и проводят в «Михайловском». Шла речь и о научных чтениях, на которые в регион приезжают исследователи со всей России и из-за рубежа; и о музейной издательской программе; и о работе в интернет-пространстве, благодаря которой посетителями, экскурсантами и слушателями лекторов из Святогорья становятся гости учреждений культуры Ульяновска, пользователи портала «Образование на русском» из нашей страны, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья (ресурс Института Русского языка имени Пушкина в Москве).

«Особое внимание в своём выступлении Елена Александровна уделила работе заповедника с жителями родного для нас Пушкиногорского округа, и с псковичами — в том числе и силами сравнительно недавно созданного постоянного музейного представительства в Пскове. Важно и то, что ряд программ и акций музей целенаправленно проводит для групп разного возраста и уровня образования, для людей с особенностями здоровья и так далее», — рассказали в «Михайловском».

В музее также отметили: на секции, в работе которой принимала участие Елена Михайлова, выступали музейные специалисты из многих регионов России, в том числе — из Краснодарского края, из Самарской, Владимирской, Новгородской, Ярославской, Тульской и других областей. И опыт коллег, чья деятельность разворачивается в таких разных условиях, очень важен для «Михайловского», по сути, являющегося системообразующим предприятием для Пушкиногорского муниципального округа.

Напомним, что IV Форум региональных отделений Российского исторического общества проходит в Псковской области, в Пскове и в Печорах, в период с 1 по 3 октября. Он организован по инициативе руководства РИО и при поддержке правительства региона.