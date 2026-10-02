От планерки в «Жигулях» к выступлениям со звездами и 30-летнему юбилею: 7 фактов о Губернаторском симфоническом оркестре Псковской области

Осенью Губернаторский симфонический оркестр Псковской области отметит 30-летие. За это время коллектив стал одним из главных символов музыкальной жизни региона. А начиналось всё в непростые 1990-е, практически с нуля. Вспоминаем семь фактов из истории оркестра, которые помогают представить, каким был его путь от идеи на листке бумаги до большого коллектива, выступающего с известными музыкантами и на крупнейших культурных событиях Псковской области.

Фото: Псковская областная филармония

Многолетняя мечта и Пушкин

Идея создать профессиональный симфонический оркестр в Пскове витала в воздухе десятилетиями, но все попытки по разным причинам заканчивались безуспешно. До 1996 года роль областного оркестра фактически исполнял студенческий коллектив Псковского музыкального училища под руководством преподавателя Михаила Ионовича Ривкина.

Профессиональный симфонический коллектив появился в регионе благодаря Александру Сергеевичу Пушкину. Во второй половине 1990-х страна начала готовиться к 200-летию великого поэта. Псковской земле, неразрывно связанной с именем Пушкина, нужна была масштабная культурная акция, соразмерная значению юбилея: это и позволило воплотить давнюю мечту в реальность. 29 октября 1996 года вышло распоряжение администрации Псковской области № 518р о создании оркестра. Официально музыкальный коллектив начал работу с 1 ноября 1996 года.

Первое выступление оркестра состоялось в 1997 году на Всероссийском Пушкинском празднике поэзии в Псковском областном театре драмы. Уже через два сезона, к июню 1999 года, музыканты приняли участие в торжествах, посвящённых 200-летию Пушкина, как состоявшийся профессиональный коллектив.

Два Александра и Аркадий

Ключевыми фигурами, стоявшими у истоков оркестра, стали три человека. Александр Голышев в те годы возглавлял областной комитет по культуре. Он курировал организационно-финансовое обеспечение молодого коллектива. Вспоминая то время, в одном из интервью Александр Голышев рассказывал, что создание симфонического оркестра воспринималось тогда как шанс на спасение профессиональных педагогов и псковской школы музыки как таковой. Для многих преподавателей работа в коллективе дала возможность выжить в тяжелые 1990-е и реализоваться в творчестве.

Первым директором коллектива стал Александр Роор. На него легла вся организационная и художественная работа. На первой встрече собрались 57 музыкантов, и в разговоре с ними Александр Роор предупредил всех, что зарплаты будут маленькие, но заявил, что если не заняться этим вопросом прямо сейчас, то оркестра Пскову придется ждать тысячу лет.

Главным дирижером был назначен выпускник Псковского музыкального училища и Казанской консерватории Аркадий Галковский. Позже в одном из интервью он назвал свои ощущения от происходящего «корридой»: ему было всего тридцать, в оркестре собрались музыканты в возрасте от 16 до 70 лет. Аркадий признавался: было страшно. Но любовь к музыке победила.

Собрать оркестр

Ещё одна деталь первых дней оркестра звучит почти как сюжет фильма. Александр Роор вспоминал, как приехал к Аркадию Галковскому, который тогда служил по контракту в военном оркестре. Галковский сел в его старенькие «Жигули» — там и состоялась первая планёрка.

На листке бумаги они нарисовали план будущего оркестра, и постепенно начали собирать коллектив. Кто-то из музыкантов работал на рынке, кто-то служил в милиции и охране. Каждого надо было увлечь идеей оркестра.

По воспоминаниям концертмейстера группы духовых губернаторского симфонического оркестра Псковской области Ильи Кричевского, это было невероятно сложно: страна переживала мощный кризис. Спасли ситуацию выпускники Псковского музыкального училища: именно они составили костяк молодого коллектива.

Доступная классика

С самого начала работы оркестра его функции не ограничились исключительно исполнительской деятельностью — практически одновременно коллектив приступил к систематической просветительской работе в области музыки.

Уже с начальных программ оркестр взял высокую планку. Среди первых произведений, сыгранных коллективом, была музыка Георгия Свиридова к «Метели» Пушкина, фрагменты из балета Дмитрия Шостаковича «Болт». Позднее в программах появились произведения Римского-Корсакова, Мусоргского, Чайковского, Бетховена, музыка из кинофильмов, произведения самых разных жанров.

В первые же годы жизни оркестра появились абонементы для детей и школьников, проводились лектории о том, как звучат инструменты и устроен оркестр. Эта традиция в итоге стала одной из важных составляющих работы коллектива: знакомить с симфонической музыкой не только подготовленную публику, но и тех, кто впервые приходит на концерт.

За первые пять лет работы оркестр выпустил 26 программ, работали четыре абонемента, в том числе, для младших и старших школьников, студентов. Оркестр прочно занял свое место в музыкальной жизни Пскова и области, и самое главное — у коллектива появился свой зритель; его концерты в Пскове, Великих Луках, Опочке, Пушкинских Горах, Печорах, Порхове, Себеже, Новгороде неизменно собирали полные залы.

Звезды

В разные годы с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области оркестром выступали знаменитые артисты. В их числе солисты Мариинского и Большого театра России, Московских театров «Новая опера» им. Е. Колобова и Геликон-оперы, Музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, петербургского музыкального театра «Зазеркалье», Государственной Академической капеллы им. Юрлова.

Вместе с псковскими музыкантами на сцену выходили ведущие солисты-исполнители нашей страны, среди которых певцы Ильдар Абдразаков, Алексей Тановицкий, Екатерина Шиманович, Мария Баянкина, Людмила Дудинова, Юлия Сулейманова, Гелена Гаскарова, Ярослав Петряник, Владимир Мороз, Роман Арндт, Виолетта Лукьяненко, Альберт Жалилов, пианисты Денис Мацуев, Элисо Вирсаладзе, Екатерина Мечетина, Игорь Урьяш, Дмитрий Маслеев, Владимир Мищук, Петр Лаул, солисты Московской филармонии Никита Мндоянц, Арсений Тарасевич-Николаев, Дмитрий Маслеев, скрипачи Граф Муржа, Родион Замуруев, Аяко Танабе, Михаил Почекин, Гайк Казазян, виолончелисты Марк Дробинский, Денис Шаповалов, Заслуженный артист России Олег Сендецкий, валторнист Аркадий Шилклопер, кларнетист Иван Столбов, саксофонист Дмитрий Мосьпан, баянист Айдар Гайнуллин, гобоист Эмиль Мирославский, артисты театра и кино Борис Бирман и Дмитрий Дюжев, дирижеры Валерий Гергиев, Заурбек Гугкаев, Фабио Мастранжело и другие.

Совместно с Имперским Русским Балетом (художественный руководитель – Заслуженный деятель искусств РФ Г. Таранда) осуществлены балетные постановки на музыку «Шехеразады» Н. Римского-Корсакова и «Болеро» М. Равеля, «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица» П.И. Чайковского, «Половецкие пляски» А. Бородина, «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева.

Фестивальная жизнь

Сегодня Губернаторский симфонический оркестр — крупнейший музыкальный коллектив Псковского региона. За 30 лет работы он дал сотни концертов, исполнял русскую, западноевропейскую и современную музыку, участвовал в детских и юношеских программах, фестивалях и open-air проектах.

Со временем оркестр вышел далеко за пределы привычной концертной сцены — он органично вписался в городскую и культурную жизнь региона. Сегодня коллектив выступает в исторических пространствах Пскова и на открытом воздухе: у стен Псковского Кремля, Мирожского монастыря, Покровской башни, в Изборске и Гдовской крепости. Особый резонанс получили кинопоказы под живую музыку — например, в Псковском кремле оркестр озвучивал фильм «Александр Невский» с музыкой Прокофьева синхронно с экраном.

Яркими страницами в истории коллектива стали и просветительские проекты под открытым небом. Фестиваль «Музыка на воде» у стен Мирожского монастыря, атмосферные концерты барочной музыки «Лавандовая ночь» у Покровской башни и программа «Золото Вены» на террасе отеля «Покровский», посвящённая венской классике, — каждый из этих проектов по-своему раскрывает оркестр, делая классическую музыку доступной и понятной самой широкой аудитории.

Оркестр ежегодно участвует в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры, проходящих в Государственном музее-заповеднике А. Пушкина «Михайловское», в Фестивале русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова, становился участником музыкального фестиваля «Crescendо» (художественный руководитель – Народный артист России Денис Мацуев), участником концерта «Большой джаз», ставшим продолжением телевизионного проекта канала «Культура», концерта, посвященного 1150-летию российской государственности в Изборске, концертов с одним из десяти сохранившихся исторических органов Росси в г. Печоры, выступал в составе Объединенного оркестра Северо-Запада России.

Губернаторский

За четверть века в оркестре сменилось не одно поколение музыкантов и несколько дирижёров. В разные годы коллективом руководили Александр Разумов, Геннадий Чернов, Эдуард Банько, Николай Хондзинский, Алексей Репников.

В декабре 2019 года глава региона Михаил Ведерников подписал указ о присвоении симфоническому оркестру Псковской области наименования «губернаторский».

Новый статус стал не только знаком признания заслуг коллектива, но также возможностью привлечь молодых специалистов и расширить инструментальную базу. А еще он способствовал росту и укреплению его позиций как главного музыкального бренда региона. Михаил Ведерников отмечал, что «симфонический оркестр — это визитная карточка Псковской области». Концерты с участием коллектива привлекают многочисленных туристов, которые узнают наш регион как место, где рождается большая музыка.

Фотографии предоставлены Большим концертным залом Филармонии.