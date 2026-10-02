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Акварель Павла Кузнецова из буддийского цикла впервые выставили в псковском музее

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Графическая работа «Утро в горах. У озера» художника Павла Кузнецова представлена впервые в экспозиции «Русское изобразительное искусство рубежа XIX-ХХ веков» в Картинной галерее, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

Акварель «Утро в горах. У озера» из буддийского цикла, была написана в 1913-1915 годах. Композиция складывается из немногих изобразительных элементов. Розовые горы, бледное зеленоватое небо, зеленые деревья, желтая поляна, человеческие фигуры, данные размытыми, «формирующимися» пятнами, воспринимаются как основополагающие «элементы» бытия. Небольшая акварель воссоздает мир вечной, блаженной тишины.

Павел Кузнецов родился в Саратове, в семье иконописца. В юности художник был учеником таких известных мастеров как В.А. Серов и К.А. Коровин. Впоследствии посещал частные художественные студии в Париже, был участником выставок объединений «Мир искусства» и «Союза русских художников». Также он являлся одним из организаторов и ведущих мастеров объединения «Голубая роза», возникшего в 1907 году.

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