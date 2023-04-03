Сцена / Фестивали

«Беседка»: О Фестивале русской музыки, Шаляпине и Рахманинове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 4 апреля.

1 апреля в Пскове открылся 49-й фестиваль русской музыки. В программу главного музыкального события весны вошли премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции. Многие мероприятия фестивальной программы посвящены Сергею Рахманинову и Федору Шаляпину — в этом году отмечается 150 лет со дня их рождения.

В рамках программы «Беседка» ведущая Дина Дабришюте поговорила о фестивале и творчестве этих великих людей с концертмейстером Мариинского театра Василием Поповым.