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Два фильма с участием артистки Анны Каменковой покажут на фестивале «Западные ворота»

Два фильма с участием заслуженной артистки России Анны Каменковой увидят зрители на фестивале «Западные ворота» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Изображение: Международный кинофестиваль «Западные ворота» / «ВКонтакте»

«Анна Каменкова - одна из самых популярных, обаятельных и женственных актрис. К тому же, она обладает чарующим, запоминающимся и вызывающим доверие голосом», - отметили организаторы.

Еще студенткой Анна Каменкова озвучила Джульетту в знаменитом фильме Франко Дзеффирелли, а затем голосом Каменковой в заговорили звезды мирового кино: Вивьен Ли, Шэрон Стоун, Барбра Стрейзанд, Кейт Уинслет, Мэг Райан, Мерил Стрип, Жюльет Бинош, Джулия Робертс, Ирэн Жакоб, Сальма Хайек и многие другие.

Фильмы с участием актрисы, которые увидят зрители на фестивале:

«Молодая жена» (1979, режиссер – Леонид Менакер). Приз за лучшую женскую роль на всесоюзном фестивале в Душанбе. Лучший фильм года по итогам конкурса журнала «Советский экран».

«Ты есть...» (1993, режиссер – Владимир Макеранец). Приз за исполнение главной женской роли на фестивале киноактеров «Балтийская жемчужина» (1994).

27 апреля Анна Каменкова отметила 70-летие.