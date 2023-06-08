Два фильма с участием артистки Анны Каменковой покажут на фестивале «Западные ворота»

Два фильма с участием заслуженной артистки России Анны Каменковой увидят зрители на фестивале «Западные ворота» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Изображение: Международный кинофестиваль «Западные ворота» / «ВКонтакте»
«Анна Каменкова - одна из самых популярных, обаятельных и женственных актрис. К тому же, она обладает чарующим, запоминающимся и вызывающим доверие голосом», - отметили организаторы.
Еще студенткой Анна Каменкова озвучила Джульетту в знаменитом фильме Франко Дзеффирелли, а затем голосом Каменковой в заговорили звезды мирового кино: Вивьен Ли, Шэрон Стоун, Барбра Стрейзанд, Кейт Уинслет, Мэг Райан, Мерил Стрип, Жюльет Бинош, Джулия Робертс, Ирэн Жакоб, Сальма Хайек и многие другие.
Фильмы с участием актрисы, которые увидят зрители на фестивале:
27 апреля Анна Каменкова отметила 70-летие.