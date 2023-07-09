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Тяготы жизни дружинника смогут ощутить участники «Александровой дороги» в Самолве

Участники исторической реконструкции конного похода смогут прочувствовать все тяготы и мучения, которые переживали дружинники, собирали дань на Руси. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Александр Бойчук.

«Это не просто поход, конный поход. Ведь такое расстояние пешком преодолеть практически невозможно в такое короткое время. Передвигаться они будут исключительно верхом — на конях. В этом уникальность этого похода, участники смогут прочувствовать все тяготы жизни, все мучения, и смогут дать адекватный фидбэк — каково это, быть дружинником, ходить по нашей Руси-матушке и собирать дань», - сказал Александр Бойчук.

Он отметил, что походу предшествовала длительная подготовка. Уже сегодня, 12 июля, конная дружина прибывает в деревню Самолву Гдовского района, чтобы подготовиться к открытию фестиваля.

Александр Бойчук добавил, что Псковской области в этом году выпала честь открывать фестиваль.

Напомним, 15 июля группа всадников в костюмах XIII века планирует выйти из деревни Самолва и продолжить свой маршрут через Псковскую, Новгородскую, Тверскую, Московскую, Ярославскую, Владимирскую области и Москву к месту кончины князя — городу Городец Нижегородской области. Завершится тур 12 сентября, в День памяти Александра Невского.

Идея проведения исторической реконструкции конного похода впервые была реализована в 2021 году, в годовщину 800-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского. Тогда поход прошел по двум особо охраняемым природным территориям: национальным паркам «Плещеево озеро» и «Валдайский». В прошлом году реконструкция была посвящена походу Александра Невского 1241–1242 годов и 780-летию победы в битве на Чудском озере. Тогда 20 конных дружинников преодолели 1,3 тыс км и прошли через территории уже четырех особо охраняемых природных территорий Российской Федерации, включая национальные парки «Лосиный остров», и «Себежский». В рамках проекта был снят 6-серийный документальный фильм «Александрова дорога». Его уже посмотрели 7 млн зрителей.

В 2023 году проект приурочен к 760-летию со дня кончины Александра Невского.