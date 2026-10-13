Стена XIV века на Старом рынке в Пскове может стать главным открытием археологического сезона 2026 года

Стена 1309 года, обнаруженная археологами на территории Старого рынка в Пскове, может стать главным открытием археологического сезона 2026 года. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) заявила директор «Археологического центра Псковской области» Марина Кулакова.

«Неожиданным стал последний раскоп на Старом рынке. Неоархеологические отложения были небольшими. Раньше балластного слоя было больше. И вот получается: меньше метра — и мы натыкаемся на крепостную стену XIV века. Если отделить остальные находки, вероятнее всего, самым главным открытием этого сезона будет ожидаемое открытие крепостной стены 1309 года», – сообщила Марина Кулакова.

Она отметила, что археологи знали о ее существовании, но при проведении раскопок не рассчитывали, что ее обнаружение может отрезать от трети всего раскопа.

«Когда мы готовились, мы знали, что она где-то здесь проходит, но предварительные совмещения планов здания с примерной трассой стены давали нам надежду, что мы её обойдём и будем работать внутри стены 1309 года, на городском посаде, но оказалось, что она не то что посередине, а треть раскопа отрезает. Там идёт склон в городской ров, с другой стороны идёт возвышение с постройками, которые сгорели в нескольких пожарах. В пожарах можно найти не только похороненную корову, но и что-то ценное. Даже отсутствие пожара даёт нам информацию, что люди собрались и переселились под защиту крепостных стен и всякую мелочь не подбирали, торопились», – добавила Марина Кулакова.

Открывать стену полностью археологи не планируют: ее законсервируют и она останется под фундаментами в сохранности. При этом часть ее будет музеефицирована.

Насчет других находок, археолог считает, что они могут раскрыть больше информации после их дальнейшей обработки.

«Когда находки будем обрабатывать, консультироваться, может, что-то и перевернёт наше сознание. Сейчас мы можем их собрать, посмотреть и не всё понять — а что же мы нашли? Нужно же расчистить, отправить специалистам, и тогда уже сложится другая картина, не та, которую мы видим», – заключила Марина Кулакова.

Напомним, раскопки на месте Старого рынка стартовали в августе текущего года.

На месте сегодняшних раскопок вырастет современный фермерский рынок — инвестпроект ООО «Палкинские ряды». Согласно проекту, в центре Пскова появится павильон площадью 2,5 тысячи квадратных метров, в том числе крытое пространство с продуктовыми рядами и открытая терраса.

Накануне градостроительный совет одобрил концепцию фермерского рынка.