Псковские школьники могут выиграть поездку в Великий Устюг, поздравив Деда Мороза с днем рождения

Масштабная акция для школьников «Поздравь Деда Мороза» пройдет во всех регионах России с 15 октября по 5 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве культуры Псковской области.

Изображение: министерство культуры Псковской области

Участников ждет творческое соревнование, для этого ребятам необходимо подготовить работу в одной из предложенных номинаций и посвятить ее дню рождению Деда Мороза:

«Стихотворение для Деда Мороза» – написать и выразительно прочесть собственное стихотворение;

«Сказка для Деда Мороза» – придумать и рассказать сказку, связанную с празднованием;

«Песня для Деда Мороза» – сочинить и исполнить песню;

«Подарок для деда Мороза» – создать своими руками поздравительную открытку с добрыми пожеланиями или поделку.

Для участия необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.рф». Сделать это можно с 15 октября по 5 ноября 2026 года включительно. По итогам акции эксперты выберут около 100 наиболее интересных работ. Результаты будут опубликованы 18 ноября, в День рождения Великоустюгского Деда Мороза, на портале в разделе «Новости».

Победителей наградят памятными подарками от Всероссийского Деда Мороза. Главным призом станет сертификат на посещение его знаменитой Вотчины в Великом Устюге. Ключевая цель акции - укрепление семейных ценностей, знакомство подрастающего поколения с традициями зимних праздников, популяризацию образов национальных сказочных героев и развитие внутреннего туризма.

«Минкультуры России уделяет приоритетное внимание работе с детьми и молодежью. В частности, реализуются масштабные просветительские творческие инициативы, ориентированные на изучение отечественной культуры и знакомство со сказочным эпосом, который является важной частью богатого наследия нашей страны. В их числе наша новая акция "Поздравь Деда Мороза", объединяющая детей и родителей», – отметила статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Акция организована при поддержке представительства Вологодской области при президенте РФ, правительства России и акционерного общества «Дед Мороз», а также при содействии Минкультуры России. Мероприятие проходит в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».