Творческая встреча с артистом Псковского театра драмы Камилем Хардиным состоится 21 октября

Творческая встреча «без грима и сцены» с актером Камилем Хардиным состоится 21 октября в 19:00 в Новом зале Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Афиша предоставлена пресс-службой Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина

Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина продолжает новый проект «Театр — это встречи», стартовавший в прошлом театральном сезоне.

Как отметили в пресс-службе театра, он устроен так, что между зрителем и артистом всегда есть граница. Это, несомненно, диалог, но артист говорит с нами голосом своего персонажа, идеями автора и режиссера. А ведь хочется услышать и самого актера, узнать его мысли, стремления, мечты, просто узнать его. Работники тетра продолжают новый проект, который дарит зрителям такую возможность.

Как играть главные роли в театре, сниматься в кино, открыть свой авторский актерский курс, ставить спектакли, снимать короткометражки, стать номинантом «Золотой маски», бизнесменом, отцом и быть счастливым в этот раз расскажет Камиль Хардин, который состоит в труппе Псковского театра драмы с 2014 года.

Актер является номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска» (2022) в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Полякова в спектакле Антона Федорова «Морфий». Награжден Благодарственным письмом Комитета Государственной Думы по культуре (2026). Занят в спектаклях текущего репертуара: «Битва жизни», «Ревизор», «Зойкина квартира», «Сережа очень тупой», «Бовари», «Влюбленные», «Лягушки», «Перекресток», «Морфий». Снялся в фильмах и сериалах «Царь ночи», «Молоко птицы», «Шум», «Огонь», «Два билета домой». Режиссер коротких метров «Река в конце деревни», «Алиса», документального фильма «Огонек в горах».

Дополнительную информацию о встрече и приобрести билеты можно на сайте театра.