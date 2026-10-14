Премьера спектакля «Великолепная Тэффи» пройдет в Пскове

Премьера спектакля по юмористическим рассказам Надежды Тэффи пройдет в Пскове 25 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
В ролях: Владимир Матвеев, Ярославна Павлова, Лидия Иванова, Иван Волков, Денис Дрепак, Ирина Игнатьева, Дарья Ануфриева, Елена Филиппова, Татьяна Щукина, Лана Егорова.
Режиссер: Лидия Иванова, выпускница курсов «Парт Академии» Тани Вайнштейн, Спб.
Премьерный показ начнется в 18:00 в псковском креативном пространстве «Лофт» по адресу: улица Спортивная, 1Б.
Проект реализуется благодаря поддержке Союза театральных деятелей России. Количество мест ограничено. Требуется запись в личные сообщения Лидии Ивановой в соцсети «ВКонтакте» или по телефону: 8(953) 232-18-91