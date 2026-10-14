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Премьера спектакля «Великолепная Тэффи» пройдет в Пскове

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Премьера спектакля по юмористическим рассказам Надежды Тэффи пройдет в Пскове 25 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия. 

«Жизнь в уездном городе П кипит. На вокзале кадет влюбляется в прекрасную незнакомку, Лидочка выдает свою подругу замуж, а сваха помогает составить лучшее брачное объявление. Впрочем, город захлестнула волна преступлений на почве ревности, а еще говорят, что в салоне мадам В. можно встретить демоническую женщину», - говорится в описании спектакля.

В ролях: Владимир Матвеев, Ярославна Павлова, Лидия Иванова, Иван Волков, Денис Дрепак, Ирина Игнатьева, Дарья Ануфриева, Елена Филиппова, Татьяна Щукина, Лана Егорова.

Режиссер: Лидия Иванова, выпускница курсов «Парт Академии» Тани Вайнштейн, Спб.

Премьерный показ начнется в 18:00 в псковском креативном пространстве «Лофт» по адресу: улица Спортивная, 1Б.

Проект реализуется благодаря поддержке Союза театральных деятелей России. Количество мест ограничено. Требуется запись в личные сообщения Лидии Ивановой в соцсети «ВКонтакте» или по телефону: 8(953) 232-18-91

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