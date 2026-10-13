Два псковских музея вошли в число призеров всероссийского конкурса, посвященного военным диорамам

Два музея Псковской области оказались в числе призёров Всероссийского конкурса «Военно-исторические диорамы: история в деталях», который проводит «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Историческая память». Об этом в Мах сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: Алесандр Козловский / Мах

«Масштаб впечатляет: более 1 200 образовательных организаций из 75 регионов страны! И особенно приятно, что среди призёров Северо-Западного федерального округа — наши земляки», - отметил Александр Козловский.

Второе место в номинации «Лучший сельский музей» занял Музей Боевой Славы Ущицкой средней школы. Третье место в номинации «Лучший городской музей» завоевал Музей истории 254-го Гвардейского стрелкового полка имени героя Советского Союза Александра Матросова, действующий на базе Дома детского творчества имени героя в Великих Луках.