 
Культура

Два псковских музея вошли в число призеров всероссийского конкурса, посвященного военным диорамам

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Два музея Псковской области оказались в числе призёров Всероссийского конкурса «Военно-исторические диорамы: история в деталях», который проводит «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Историческая память». Об этом в Мах сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский в Мах. 

Фото здесь и далее: Алесандр Козловский / Мах

«Масштаб впечатляет: более 1 200 образовательных организаций из 75 регионов страны! И особенно приятно, что среди призёров Северо-Западного федерального округа — наши земляки», - отметил Александр Козловский.

Второе место в номинации «Лучший сельский музей» занял Музей Боевой Славы Ущицкой средней школы. Третье место в номинации «Лучший городской музей» завоевал Музей истории 254-го Гвардейского стрелкового полка имени героя Советского Союза Александра Матросова, действующий на базе Дома детского творчества имени героя в Великих Луках.

«За каждой такой наградой — большая работа ребят, педагогов и наставников. Ведь создать военно-историческую диораму — значит не просто воссоздать события прошлого в деталях. Нужно изучить документы, разобраться в исторических фактах, узнать больше о судьбах людей, которые защищали нашу Родину. Именно так история перестаёт быть просто страницами учебника. Она становится близкой и понятной, а память о подвиге наших предков передаётся новым поколениям. От всей души поздравляю коллективы обоих музеев с заслуженным признанием! Спасибо педагогам, юным исследователям и всем, кто вкладывает силы и душу в это важное дело. Такими результатами действительно можно гордиться! Желаю новых интересных проектов, открытий и побед!» - поздравил Александр Козловский.
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