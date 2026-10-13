«Где ж вы были за полгода до этого?»: Псковские археологи призвали застройщиков планировать раскопки заранее

Заранее планировать проведение раскопок перед началом застройки призвала застройщиков директор «Археологического центра Псковской области» Марина Кулакова в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«В последнее время мы преимущественно копаем на спасательных археологических раскопках, предваряя строительные работы. К сожалению, как мы не пытаемся донести, что это надо планировать с учетом того, что должны быть раскопки, застройщиков предупреждают, чаще всего это происходит с криками: "Все пропало, контракты заканчиваются", - и так далее. Мы говорим: "А где ж вы были за полгода до этого?". Нам отвечают что-то вроде: "Трубы не заказаны". Уверяю, пока эти трубы едут из Китая или еще откуда-то, археологи спокойно бы сделали все в лучшем виде», – сказала Марина Кулакова.