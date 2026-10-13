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«Где ж вы были за полгода до этого?»: Псковские археологи призвали застройщиков планировать раскопки заранее

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Заранее планировать проведение раскопок перед началом застройки призвала застройщиков директор «Археологического центра Псковской области» Марина Кулакова в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«В последнее время мы преимущественно копаем на спасательных археологических раскопках, предваряя строительные работы. К сожалению, как мы не пытаемся донести, что это надо планировать с учетом того, что должны быть раскопки, застройщиков предупреждают, чаще всего это происходит с криками: "Все пропало, контракты заканчиваются", - и так далее. Мы говорим: "А где ж вы были за полгода до этого?". Нам отвечают что-то вроде: "Трубы не заказаны". Уверяю, пока эти трубы едут из Китая или еще откуда-то, археологи спокойно бы сделали все в лучшем виде», – сказала Марина Кулакова.

Она добавила, что застройщики, тем не менее, понимают неотвратимость проведения раскопок, так как это необходимо проводить по закону.

«Хочется надеяться, что понимания становится больше, даже если воспринимают это как вынужденную меру. Застройщики понимают, что деваться некуда. Мы соблюдаем закон, раскопки проходят в рамках правового поля», – заключила Марина Кулакова.
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