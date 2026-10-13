 
Культура

Ночь искусств пройдет в Псковском музее 3 ноября

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В рамках празднования Дня народного единства состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «В единстве культур – сила народа». Площадками Ночи в Псковском музее станут Музейный квартал, Двор Постникова и Приказная палата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Ночь искусств для родителей с детьми начнется в 16:00 во Дворе Постникова. Для гостей организуют мини-экскурсии с творческими заданиями и мастер-классы. Главным событием акции станет премьерный показ документального фильма «Сон Богородицы». Он расскажет о возвращении иконы «Успение Богоматери» XVI века из собрания Псковского музея заповедника.

В Приказной палате с 3 ноября будет работать новая выставка «Псков. От смуты к миру». В рамках акции «Ночь искусств» сотрудники отдела «Псковский кремль» проведут для участников мероприятия тематические экскурсии, начиная с 17:00. 

Основные события акции пройдут в Музейном квартале на улице Некрасова 7 с 18:30. Центральным событием программы станет авторская экскурсия по юбилейной выставке Псковского музея «Совсем не тот Плюшкин», которую проведет генеральный директор музея Светлана Мельникова. 

Совсем скоро мы поделимся подробной программой и ссылками на покупку билетов! Следите за новостями Псковского музея в социальных сетях и на сайте.

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