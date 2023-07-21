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Сцена / Фестивали

Мультимедийное шоу «Княгиня Ольга» покажут в Витебске на воде

24.07.2023 15:43|ПсковКомментариев: 0

Мультимедийный спектакль «Княгиня Ольга» покажут в Витебске на воде во время Дней Псковской области. Об этом сообщил креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов в ходе брифинга с журналистами 24 июля.

Все мероприятия пройдут на площади Тысячелетия с 27 по 30 июля. Заместитель председателя горисполкома Виктор Глушин отметил, что для проведения мероприятий рассматривалось множество площадок.

«Псковская область остановилась на площади Тысячелетия. Долгое время не задействовали эту площадку. Сейчас благодаря Псковской области там пройдет хорошее массовое действие. Спасибо нашим гостям, что напоминают об этой локации», - подчеркнул он.

Дмитрий Волхонов представил программу на все дни. По его словам, эта площадка находится в выигрышном положении, поскольку есть возможность выступать на природе.

«Едут много производителей товаров и продукции из Пскова. Мы подготовили большую культурную программу для семейного праздника. В четверг будет техническое открытие, в пятницу и субботу будут работать стенды, интерактивы, большая детская площадка по деревянным играм, лекторий. Будут представлены Псковский областной театр кукол и химические опыты», - рассказал Дмитрий Волхонов.

Для просмотра мультимедийного спектакля креатив-менеджер порекомендовал гостям фестиваля занимать места на нижней набережной реки. «Экраном для мультимедийного шоу будет вода», - отметил он.

Планируется, что делегация Псковской области составит порядка 600 человек. 

Теги: #витебск
Источник: Псковская Лента Новостей
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