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Фестиваль Crescendo стартовал в Пскове. ФОТО

Музыкальный фестиваль Crescendo открылся симфоническим гала-концертом в Псковской филармонии сегодня, 25 августа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вместе с признанными мастерами – народным артистом РФ, лауреатом Государственной премии РФ Денисом Мацуевым, внуком великих скрипачей Леонида Когана и Елизаветы Гилельс Даниилом Коганом, певицей Альбиной Тонких, обладательницей первых премий крупнейших конкурсов в области домрового и мандолинного искусства Екатериной Мочаловой – на одну сцену поднялся 18-летний пианист Сергей Давыдченко, лауреат Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2023), конкурсов «Щелкунчик», «Синяя птица», концертирующий в Германии, Мексике и городах России.

А 26 августа в 17:00 в Зеленом театре пройдет на концерт «И классика, и джаз». В джем-сейшене с пианистом Мацуевым выступят его партнеры по джазу – музыканты разных поколений, от совсем юных до признанных мэтров: заслуженный артист России, ведущий джазовый контрабасист страны Андрей Иванов, барабанщик Александр Зингер, виолончелист Борислав Струлев, домристка Екатерина Мочалова, дети – лауреаты Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Александр Рублев (труба), Дмитрий Мелькумов (гобой) и Софья Тюрина (саксофон).

Фестиваль был создан в 2005 году. Примечательно, что идея представить новое поколение российских виртуозов публике в регионах родилась именно на Псковской земле. Впервые в Пскове Crescendo прошло в 2009 году.