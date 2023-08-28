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Открытие ХХХ Пушкинского театрального фестиваля. ФОТОРЕПОРТАЖ

ХХХ Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль проходит в Пскове и в Великих Луках с 6 по 28 сентября. Юбилейная афиша объединяет самые яркие и интересные события отечественной сцены из двух столиц и заметные спектакли ведущих региональных театров центральной России, Сибири, Урала, Северо-Запада.

Стоит отметить, что с 1994 года фестиваль является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России, визитной карточкой театрального Пскова. Юбилейный фестиваль торжественно открылся 7 сентября музыкально-поэтическим спектаклем «Евгений Онегин. Страницы романа».

Подробнее о событиях фестиваля — в фоторепортаже пресс-службы Псковского академического драматического театра имени А.С. Пушкина.