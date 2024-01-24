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Музыкант из Китая Минцзе Ли: Псков – красивый город

Музыкант Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Минцзе Ли, который выступит на Первом международном Псковском брасс-фестивале, рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) о своих впечатлениях от Пскова.

«Я думаю, здесь все хорошо. Псков – красивый город, мы много занимаемся и учимся. Когда мы играем без "языка" – это совсем другие чувства», – отметил Минцзе Ли.

Он уточнил, что обучение и игра на музыкальных инструментах с языковым барьером между учениками и преподавателем имеет свои особенности. Так, наставникам чаще приходится показывать все на практике, а не пояснять и не указывать на ошибки словами.

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Первый международный Псковский брасс-фестиваль стартовал 23 января. Студенты из Центральной Пекинской консерватории, Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и Петрозаводской консерватории имени А.К. Глазунова репетируют под управлением художественного руководителя фестиваля и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова.

По итогам занятий будут сформированы три брасс-квинтета, которые выступят с камерными концертами в Печорах, Острове и Палкино. Центральным событием фестиваля станет Большой брасс-концерт на сцене БКЗ филармонии 27 января в 17:00.

А на следующий день китайские музыканты примут участие в исполнении Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича в составе Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.