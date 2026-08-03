Творческие работы старшего поколения показали на выставке к 99‑летию Псковского округа

Выставка творческих работ участников партийного проекта «Старшее поколение» прошла в рамках празднования 99‑летия Псковского муниципального округа. Почетным гостем экспозиции стала сенатор РФ, региональный координатор проекта Наталья Мельникова, сообщило Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» / Мах

В экспозиции представлены самые разные виды творчества: вышивка, вязание, лоскутное шитье, декоративно‑прикладное искусство, авторские композиции.

«За каждой работой — не просто техника и навыки, а искренняя любовь к своему делу и кропотливый труд. Такие мероприятия еще раз доказывают: возраст — не преграда, а время новых возможностей! Это пора для творчества, общения, самореализации и ярких открытий», — прокомментировали в отделении партии.