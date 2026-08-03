Творческие работы старшего поколения показали на выставке к 99‑летию Псковского округа

Выставка творческих работ участников партийного проекта «Старшее поколение» прошла в рамках празднования 99‑летия Псковского муниципального округа. Почетным гостем экспозиции стала сенатор РФ, региональный координатор проекта Наталья Мельникова, сообщило Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» в своем канале в мессенджере Мах.
Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» / Мах
В экспозиции представлены самые разные виды творчества: вышивка, вязание, лоскутное шитье, декоративно‑прикладное искусство, авторские композиции.
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