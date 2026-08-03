 
Культура

Творческие работы старшего поколения показали на выставке к 99‑летию Псковского округа

0

Выставка творческих работ участников партийного проекта «Старшее поколение» прошла в рамках празднования 99‑летия Псковского муниципального округа. Почетным гостем экспозиции стала сенатор РФ, региональный координатор проекта Наталья Мельникова, сообщило Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» / Мах

В экспозиции представлены самые разные виды творчества: вышивка, вязание, лоскутное шитье, декоративно‑прикладное искусство, авторские композиции.

 
«За каждой работой — не просто техника и навыки, а искренняя любовь к своему делу и кропотливый труд. Такие мероприятия еще раз доказывают: возраст — не преграда, а время новых возможностей! Это пора для творчества, общения, самореализации и ярких открытий», — прокомментировали в отделении партии.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Мельникова Наталья Геннадьевна

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026