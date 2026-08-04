В печать подписан новый выпуск «Михайловской пушкинианы» по материалам конференции «Сады и парки России»

Вчера, 3 августа, был подписан в печать новый, 114-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» — книжной серии, которая с апреля 1996 года выходит в свет силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Бориса Щербакова «Михайловское. Липовая аллея» (1936) из фондов музея-заповедника

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации музея, сборник называется «Профессия — сохранять во времени» и включает в себя материалы одноименных научно-практических чтений, которые в апреле нынешнего года прошли в Пушкинском заповеднике в рамках многолетнего конференц-проекта «Сады и парки России» памяти В. А. Агальцовой.

В книгу вошли 25 статей и заметок, подготовленных профильными специалистами. Как сообщается в предисловии к сборнику, подписанном главным хранителем музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Галиной Пиврик, авторы этих публикаций — сотрудники музеев и музеев-заповедников («Остафьево» — «Русский Парнас», Государственный Эрмитаж, Пушкинский заповедник, «Павловск», «Петергоф», мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А. А. Блока, ЦПКиО имени С. М. Кирова, музей-заповедник «Полотняный завод», музей-заповедник Ф. И. Тютчева «Овстуг»), парковые реставраторы (ООО «Парковая реставрация», ООО «Парковая Реставрация-Гардарика», ООО «Парковая реставрация-Экспедиция») специалисты Ботанического сада имени Петра I биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, учёные и преподаватели Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова, БИН РАН имени В. Л. Комарова, Вьетнамского университета лесного хозяйства, Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева, НК ИКОМОС, Академии архитектурного наследия, Псковского отделения Императорского Православного Палестинского общества, Междисциплинарного научного центра антропологических исследований в образовании.

В службе информации «Михайловского» также уточнили, что объём 114-го выпуска «Михайловской пушкинианы» — 14,5 печатного листа (232 страницы). Сборник уже свёрстан и в ближайшее время, как планируется, будет отпечатан в типографии «Псковское возрождение» тиражом 150 экземпляров. Книга в цифровом формате в ближайшее время будет размещена на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» для чтения и, при необходимости — свободного скачивания.