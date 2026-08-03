Акция для пенсионеров состоится в первую среду августа в Псковском музее-заповеднике

В первую среду каждого месяца при предъявлении соответствующего документа пенсионеры могут посещать сборные экскурсии по специальной цене, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Пенсионерам доступны:

Сборная экскурсия по Картинной галерее в 11:30. Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112331603.

Сборная экскурсия по выставке «Совсем не тот Плюшкин» в 16:30. Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112331603.

Сборные экскурсии по тематическим экспозициям Поганкиных палат в 12:00 и 16:00. Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112331603.

Сборная экскурсия «Псковский Кремль с посещением Троицкого собора» в 12:00 и 16:00. Место встречи: информационный центр музея (улица Кремль, 4). Телефон для записи: +78112331065.

Сборная экскурсия по выставке «Листая земли, страны и века. Мир природы в изобразительном искусстве и книжных изданиях (XVII–XX вв.)» в 12:00. Место встречи: Двор Постникова (улица О. Кошевого, 2). Телефон для записи: +78112292259.

Сборная экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря в 12:00 и 14:00. Место встречи: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская набережная, 2). Телефон для записи: +78112331535.

В первую среду месяца пенсионерам и учащимся (студентам) по предъявлению соответствующих документов также доступны бесплатные входные билеты на всех объектах музея.