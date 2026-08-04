 
Культура

Андрей Козлов: Песни Ольги Сергеевой — будто ниточка, которая связывает поколения

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XXII областной фольклорный фестиваль «Знак русского» имени Ольги Сергеевой состоялся в Усвятском муниципальном округе. Он проходил на родине певицы — в деревне Церковище. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Псковской области по округу №12 Андрей Козлов на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

«Для меня особенно важно, что мы отмечаем вклад Ольги Федосеевны Сергеевой в сохранение народной культуры. Ее песни — будто ниточка, которая связывает поколения: в них и история, и душа нашего края. Пока звучат эти напевы, традиция не исчезает — она живёт, дышит, отзывается в сердцах. Это как старый семейный альбом: листаешь — и сразу вспоминаешь детство, бабушкины рассказы, запах свежего хлеба и тихий вечер у окна», — отметил парламентарий.

Праздник пестрил творческими коллективами, народными костюмами и песнями. Кульминацией дня стало выступление Евгении Смольяниновой — заслуженной артистки РФ, исполнительницы русских народных песен, романсов и авторской песни, композитора. В фестивале также приняли участие коллективы из других муниципалитетов избирательного округа №12. «Приятно было видеть гостей из соседних территорий и осознавать, что и мой округ внес свой вклад в этот праздник традиций», — подчеркнул Андрей Козлов.

 

По словам депутата, такие события напоминают: псковская культура — не про пыльные архивы и скучные лекции, а про живых людей, про их голоса, улыбки, про то, как они друг друга слышат. «Спасибо всем, кто хранит и передаёт эту красоту, — и организаторам, и артистам, и простым жителям, для которых народная песня — не экспонат, а часть жизни. Пусть фестиваль живет и радует еще много лет!» — резюмировал Андрей Козлов.

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