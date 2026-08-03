 
Культура

«С большим успехом»: фестиваль «Железный град» завершился в Изборске

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В Изборской крепости завершился 19-й фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

На фестиваль приехали представители клубов военно-исторической реконструкции из Белгорода, Невеля, Петрозаводска, Пскова, Санкт-Петербурга, Тулы и других городов России.

«Ожившее средневековье стало настоящим праздником для посетителей фестиваля, которые познакомились с материальной культурой и воинскими традициями Руси XIII–XVI веков, а насыщенная боевыми поединками программа не оставила равнодушным ни одного зрителя. От всей души благодарим всех участников и гостей фестиваля!» - рассказали организаторы.

Отмечается, что масштабное культурное событие стало возможно благодаря поддержке музея-заповедника «Изборск» Министерством культуры Российской Федерации и личному вниманию министра культуры Ольги Любимовой.

«Благодарим за организацию фестиваля его основателя и бессменного ведущего, известного российского реконструктора Олега Игоревича Лукьянова. Огромное спасибо этно-фолк-группам "Спиритал Сизонс" (Белгород) и "ДаркРивер" (Выборг) за яркие выступления и создание на фестивальной площадке неповторимой атмосферы музыкальной аутентичности. Выражаем благодарность за поддержку фестиваля отделению Российского исторического общества в Псковской области, Псковскому региональному отделению Российского военно-исторического общества и нашему постоянному информационному партнеру – "Псковской Ленте Новостей". До новых встреч в Изборске!» - добавили в музее. 

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