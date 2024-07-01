Сцена / Фестивали

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Фестивалей много не бывает?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Летний сезон в разгаре. В Пскове и области происходит масса самых разных фестивалей: исторические, гастрономический, музыкальные, этно-культурные. После ковида как прорвало: фестивали и праздники начали накладываться друг на друга (как Пушкинский праздник и «Исаборг», «Хельга» и «Довмонт Псковский»), перебивать посетителей и выручку, терять в качестве. А люди пресытились: о том, что число посетителей заметно снизилось по сравнению с прошлыми годами, говорят те, кого можно назвать постоянными участниками. Есть замечания и в адрес организаторов: все делается как будто по накатанной, по шаблону, теряется оригинальность.

С точки зрения развития туризма большое число фестивалей – это благо: туристы так называемую «событийку» любят. С другой стороны, а на какие деньги организуются все эти фестивали? Окупают ли они себя? Не лучше ли было бы вкладывать эти средства в ремонты ДК на селе? Почему массовые мероприятия в честь Дня Победы и Последнего звонка под запретом, а фестивали – пожалуйста? Эти и другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудит с заместителем губернатора Псковской области Ольгой Тимофеевой и другими экспертами.

Телефон прямого эфира: 56-72-73.