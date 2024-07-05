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Появились первые кадры с концерта Дмитрия Певцова в Пскове

Читатели Псковской Ленты Новостей прислали в редакцию кадры с концерта народного артиста России Дмитрия Певцова, идущего в эти минуты в БКЗ филармонии.

На видеозаписи актер театра и кино читает стихотворение Владимира Высоцкого «Когда я отпою и отыграю…».

Концертная программа Дмитрия Певцова и музыкального коллектива «Певцовъ-оркестр» посвящена шедеврам советского кино. Выступление проходит в рамках кинофестиваля «Западные ворота», идущего в эти дни в Пскове.

Фото Вадима Боченкова.

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Дмитрий Певцов – советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант, педагог, лауреат Государственной премии РФ. Массовому зрителю наибюолее известен по ролям в спектаклях «"Юнона " и "Авось "», фильмах и сериалах «По прозвищу "Зверь "», «Бандитский Петербург», «Мафия бессмертна», «Турецкий гамбит», «Жмурки», «В круге первом».