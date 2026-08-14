Мировые хиты на четырех языках звучат на террасе псковского отеля «Покровский»

Ансамбль «Экспромт-квинтет» и заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов выступают на летнем концерте на террасе отеля «Покровский» в Пскове 14 августа. На площадке звучат знаменитые романсы и мировые хиты на четырех языках, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Солист вечера — Альберт Жалилов, известный баритон, заслуженный артист Республики Татарстан. В сопровождении петербургского ансамбля «Экспромт-квинтет» выступает с программой, в которой переплетаются музыка, литература и судьбы великих людей.

В этот вечер звучат романсы и мировые хиты: «История любви», «Любовь нас выбирает», Por una cabeza, Les Champs-Élysées, Strangers in the Night и многие другие произведения на четырех языках.