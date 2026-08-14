Чаепития у Лариных и гусары по-английски: самый широкий круг вопросов затронут на научных чтениях в «Михайловском»

В Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» поступило более двадцати заявок от исследователей, желающих выступить на Михайловских Пушкинских чтениях-2026, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Напомним, что конференцию нынешнего года назвали «В уединении мой своенравный гений / Познал и тихой труд, и жажду размышлений...».



Зуфар Сибгатуллин. Михайловское. Пушкин в кабинете. Из фондов музея-заповедника

Как рассказала координатор чтений, научный сотрудник Пушкинского Заповедника Екатерина Фёдорова, приглашением поучаствовать в конференции в качестве докладчиков на сегодняшний день воспользовались преподаватели, музейщики и учёные-филологи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Челябинска, Пскова, Пушкинских Гор, Опочки. Намерены выступить в «Михайловском» и двое граждан Китая — они сейчас учатся в аспирантуре Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина (Москва). Некоторые из потенциальных участников нынешнего научного съезда не впервые в «Михайловском», для других это новая трибуна, отметила координатор чтений.

Заявленные темы затрагивают самый широкий круг культурологических, историко-литературных и филологических вопросов, подчеркнула Екатерина Фёдорова. Так, к примеру, Михаил Гладилин (Государственный историко-литературный музей-заповедник «Вязёмы — Захарово», Московская область) готовит доклад «“…Дорогу просвещённому юношеству…“. Записка А.С. Пушкина “О народном воспитании“». Кандидат филологических наук Александр Дубровский (Пушкинский Дом, Санкт-Петербург) продолжает детально разрабатывать тему псевдопушкинских опусов, и предметом его внимания в этот раз станет приписываемое Пушкину стихотворение «С поникнутой главой стоит печальный Псков…». Вячеслав Козмин, хранитель «Пушкинской деревни» в составе музея-заповедника «Михайловское», предложит своим слушателям научное эссе «Явь в сне Татьяны Лариной (Из комментариев к V главе романа А.С. Пушкина “Евгений Онегин“)». Итоги своего совместного исследования «“Блеснуть, пленить и улететь“: как онегинско–пушкинские гусары “переводятся“ на английский» планируют озвучить на чтениях гостьи из северной столицы — доктор филологии Клара Шарафадина (Военная академия имени генерала армии А.В. Хрулёва) и кандидат филологических наук Анастасия Агапова (Ленинградский государственный университет имени Пушкина). С немалым интересом ждут в «Михайловском» и выступление Чжэн Яна — их совместный с доктором филологии Эльмирой Афанасьевой Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, Москва) доклад называется «Мотив чаепития в романе А.С. Пушкина “Евгений Онегин“: к вопросу о динамике раскрытия внутреннего мира Татьяны», и наверняка участников чтений ждёт экскурс-сравнение чайных церемоний двух наших, столь не похожих друг на друга стран.

Ежегодная конференция в августе — центральное научное событие года в Пушкинском Заповеднике. В «Михайловском» напомнили, что эта традиция насчитывает почти семь десятилетий.

В «Михайловском» также уточнили, что заседания чтений «В уединении мой своенравный гений / Познал и тихой труд, и жажду размышлений...» пройдут в заповедном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) 21 и 22 августа. Посетить их без предварительной регистрации, свободно могут все желающие.



