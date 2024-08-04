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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Михайловский бастион»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Речь пойдет о Международном фестивале духовых оркестров «Михайловский бастион», который вновь пройдет в Пскове.

Как на него попасть? Какова география участников? Какое событие фестиваля будет самым зрелищным? Об этом и многом другом в рамках программы «Беседка» расскажут генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и директор проектной деятельности ТКД Татьяна Мартынова.

Звоните по телефону прямого эфира - 56-73-72. Ведущий - Артем Татаренко.