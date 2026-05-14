В Изборске 16 мая представят межмузейный проект «Крестьянская механика и мода»

Государственный музей-заповедник «Изборск» представит крупный межмузейный международный выставочный проект «Крестьянская механика и мода», посвященный Году единства народов России, в «Ночь музеев», в субботу, 16 мая, в выставочном зале музея-заповедника (Изборск, улица Печорская, дом 37), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

В основе проекта — идея выставки «Крестьянская механика» из собрания всемирно известного музея-заповедника «Кижи», который в этом году отмечает 60-летие.

В выставочном проекте принимают участие: Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей- заповедник с одной из лучших коллекций костюма, одно из крупнейших и значимых музейных объединений страны — Смоленский государственный музей-заповедник, самобытные музеи Русского Севера, жемчужины «Серебряного ожерелья России» — Архангельский краеведческий музей и Мурманский областной краеведческий музей, один из старейших художественных музеев Белоруссии — Витебский областной краеведческий музей, а также представят работы известного мастера живописи Андрея Яковлева из частного собрания.

Особое место на выставке займут экспонаты из собрания Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова при правительстве Российской Федерации. «Эта легендарная творческая школа — верная хранительница традиций русского реализма. Академия представит уникальные живописные полотна и редчайшую коллекцию народного костюма, которую бережно собирала знаменитая династия художников Глазуновых», - рассказали в музее.

Выставка «Крестьянская механика и мода» показывает красоту и практическую целесообразность крестьянского быта, крестьянскую смекалку, способность быстро «схватывать» инженерную мысль, создавать умные приспособления и вещи, с успехом применявшиеся во всех сферах деревенской жизни, уточнили в учреждении.

«Удивительные механизмы, обычные для крестьянской жизни XIX века, позволявшие молоть зерно, вить веревки, гнуть полозья для саней, сверлить отверстия, поднимать тяжелые бревна на большую высоту, возводить дома, расскажут о мужских ремёслах. Прялка, ткацкий станок, чугунные утюги и другие старинные предметы покажут жизнь крестьянской женщины, умевшей хранить домашний очаг и украшать быт семьи, - добавили в музее. - Посетители выставки смогут узнать о принципах, лежащих в основе удивительных механизмов, позволявших с успехом заниматься строительством и сельским хозяйством, сравнить инструменты, которые использовались на Русском Севере, с их аналогами, бытовавшими в других регионах и странах. Многие инженерные и дизайнерские решения до сих пор поражают нас своей универсальностью и простотой, заставляя задуматься о том, какой трудной была бы жизнь без этих привычных «гаджетов» XIX века».

Для облегчения своего труда крестьяне использовали все виды простейших механизмов, история которых — это путь от примитивных рычагов и колес в древности до современных паровых, гидравлических и электрических машин. Невозможно представить крестьянские семьи прошлого без таких предметов, как крупорушка, маслобойка, вьюха, мялка, ткацкий стан и др. Несмотря на то, что внешне эти предметы модернизированы до неузнаваемости, практически все они дошли до наших дней и используются сегодня.

Значительная часть выставки посвящена крестьянской моде. «Народный костюм — «волшебное зеркало», в котором отразилась сама душа народа, его духовная идентичность и многовековые традиции. Комплексы и элементы крестьянского костюма, — как праздничного, так и повседневного, — наглядно представляют духовную и материальную культуру братских народов», - отметили в музее. На выставке будут представлены 30 подлинных костюмов: белорусский, татарский, марийский, костюмы из костромской, смоленской, псковской губерний, традиционные костюмы сето — коренного малочисленного народа Российской Федерации.

Выставка «Крестьянская механика и мода» показывает каким творческим умом и невероятной изобретательностью обладал простой человек, создавший свой особый крестьянский мир, удивительно прочный и поэтичный, какими средствами он выражал свои представления о прекрасном, как во всех сферах деревенского быта проявлялись художественные устремления и традиции крестьянской семьи, заключили в музее.