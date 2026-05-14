 
Культура

Премьера спектакля «Анна Каренина» состоится 6 ноября в Великих Луках

В Великолукском драматическом театре начались репетиции спектакля по роману Льва Толстого «Анна Каренина», а премьера спектакля назначена на 6 ноября, сообщил театр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Великолукский драматический театр / «ВКонтакте»

Режиссером-постановщиком выступит Светлана Кузянина, сценограф — Сергей Рябов, художник по костюмам — Екатерина Куколь, художник по свету — Александр Рязанцев, за музыкальное оформление отвечает Дмитрий Бачинский.

«Поздравляем творческую группу и артистов с началом работы! Пусть процесс создания будет увлекательным и продуктивным!» — комментируют в театре.

«Анна Каренина» — роман Льва Толстого, написанный в 1873–1877 годах. Впервые опубликован в 1875–1877 годах в журнале «Русский вестник». Первое книжное издание вышло в 1878 году. Роман повествует о трагической любви замужней дамы Анны Карениной и блестящего офицера Алексея Вронского.

