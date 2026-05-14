Театр имени Шаляпина и «Ва-Банк»: в «Михайловском» назвали имена некоторых участников предстоявшего Пушкинского праздника

Основные события LX Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры) в этом году развернутся в день рождения поэта, 6 июня, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Эта информация была озвучена на совещании по организации праздника, которое состоялось сегодня в музее-заповеднике.


Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, гостей праздника в этот день ждут встречи с поэтами и писателями из России и ближнего зарубежья. По Поэтической поляне ярким парадом пройдут делегации из муниципальных образований Псковской области — каждая со своим Пушкиным и персонажами его произведений. Также планируется, что большую концертную программу в «Михайловском» представят Губернаторский оркестр Псковской области и Александр Ф. Скляр с группой «Ва-Банк», а оперу «Евгений Онегин» — симфонический оркестр «Северная симфония» Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина. Будут работать площадки студентов ГИТИСа, историческая и фольклорная сцены, павильон уличного театра «Картония», уже знакомого псковичам и гостям региона по предыдущим праздникам поэзии, многое другое.

Напомним, что основные события LX Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры) в этом году пройдут в Пскове и в Пушкиногорье, в музее-заповеднике «Михайловское», 5-7 июня.

