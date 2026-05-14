 
Культура

Заявки на фестиваль «Исаборг-2026» будут принимать до 18 мая

Прием заявок на участие в фестивале раннесредневековой культуры «Исаборг» продлится до 18 мая, сообщается в группе мероприятие в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль будет проходить 12–14 июня в Изборской крепости. С раннего утра 11 июня начнется заезд участников и продлится до 10:00 12 июня.

«Программа фестиваля сохранит много элементов, полюбившихся участникам и зрителям, а также пополнится новыми идеями», - анонсировали организаторы.

Для участия в фестивале необходимо подать предварительную заявку в соответствующей теме «Заявки от реконструкторов на Исаборг-2026» в группе ВК.

«Не забывайте в своих комплектах заявлять тёплые вещи. Северо-Западное лето коварно», - добавили организаторы.

