В Псковской области определят лучшую детскую школу искусств

Прием заявок на региональный этап общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» в Псковской области продолжится до 29 мая, сообщили в министерстве культуры региона. 

Цель конкурса — сохранение и развитие системы художественного образования, а также поддержка детских школ искусств. Конкурсный отбор будет проводиться на базе областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова. 

К участию приглашаются детские школы искусств находящиеся в ведении муниципальных образований, а также функционирующие как самостоятельные юридические лица. Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучшая детская школа искусств» для ДШИ, расположенных в городских поселениях, и «Лучшая сельская детская школа искусств» для ДШИ, расположенных в сельских поселениях.

По итогу рассмотрения заявок отборочная комиссия до 5 июня определит победителя в каждой из двух номинаций, которые представят Псковскую область в окружном этапе конкурса.

