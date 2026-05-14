Псковский музей и театр драмы запускают совместный юбилейный проект

В год 150-летия Псковского музея-заповедника и 120-летия Псковского театра драмы имени Александра Пушкина два старейших учреждения культуры Псковской области запускают совместный творческий проект «Театр. Музыка. Музей», первое событие которого состоится 28 мая в 19:00 в Варлаамовской башне (улица Леона Поземского, дом 46), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.



Афиша: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Жителей и гостей региона ждет серия музыкальных концертов, которые пройдут в течение летнего сезона на площадке Варлаамовской башни. Артисты театра, а также участники фольклорного ансамбля «Будимир» дадут концерт аутентичной народной музыки.

Коллектив занимается изучением и восстановлением фольклорных песен различных регионов нашей страны и исполняет их, используя редкие инструменты: гусли крыловидные, смык-гудок, балалайка (деревенский строй), колесная лира, белгородский пищик, калюка.

В этот вечер будут выступать музыканты Максим Плеханов, Георгий Болонев и Ольга Репп. В репертуаре – духовные стихи, плясовые и обрядовые песни, заклички, баллады и былины.

Дополнительна информация: +78112331065.