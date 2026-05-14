 
Культура

Вопросы организации Пушкинского праздника поэзии обсуждают в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» началось совещание по организации Дней пушкинской поэзии и русской культуры (Пушкинского праздника поэзии) в 2026 году. 

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в повестке дня — презентация программы праздника, а также обсуждение многочисленных организационных вопросов. Среди этих вопросов — схемы расположения площадок на Праздничной (Поэтической) поляне близ мемориальной усадьбы «Михайловское» и парковочных зон, транспортное и медицинское обеспечение, меры безопасности при проведении праздника, информационная кампания, многое другое. 

В совещании принимают участие директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич и другие работники администрации музея, министр культуры Псковской области Илианна Петрова и представители министерства, креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Дмитрий Волхонов, сотрудники силовых ведомств, другие специалисты, причастные к организации праздника. 

Напомним, что основные события Пушкинского праздника поэзии в этом году развернутся в музее-заповеднике «Михайловское» 6 и 7 июня.

