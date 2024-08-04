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Детский эстрадный хор выступит на фестивале «Михайловский бастион» вместе со сводным военным оркестром

Детский эстрадный хор «Талантика» вместе со Сводным военным оркестром 76-й гвардейской краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии 8 сентября выступят на III Военно-музыкальном фестивале духовых оркестров «Михайловский бастион». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Художественный руководитель и солистка хора - Анна Роор.

Коллектив является постоянным участником городских, областных и всероссийских мероприятий. В 2024 году хор стал финалистом вокально-инструментального турнира северо-западного федерального округа России.

Артисты «Талантики» являются солистами военного оркестра 104 полка и детского духового оркестра имени Александра Роора.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.