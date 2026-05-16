Музеи в Псковской области сегодня будут работать ночью

Музеи в Псковской области подготовили насыщенную программу к 16 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Об интерактивных площадках в рамках акции Псковской Ленте Новостей рассказали в учреждения культуры.

В Год единства народов России темой «Ночи музеев» станет «Родное». Традиционно основные события в Пскове развернутся в музейном квартале. Организаторы подготовили особенную программу в год 150-летия Псковского музея-заповедника.

Гостей ждут: дефиле народных костюмов, выступление хореографического коллектива «Псковские кружева», концерт детского эстрадного хора «Лакки Лайк», интерактивные площадки и тематические экскурсии, беспроигрышная лотерея, музыкальная программа от Анны Роор и Вячеслава Галковского, диджей-сет в финале праздника.

Для посетителей мероприятия в музее подготовят несколько интерактивных площадок: «Северные традиции» - на данной площадке каждый желающий сможет побывать в настоящем шатре скандинава, не на шутку сразиться в настольной игре и сделать несколько запоминающихся кадров. «Русский двор» - на этой площадке гостей ждёт знакомство с особенностями славянской одежды и занятиями Древней Руси. Настоящее иммерсивное погружение проведут участники клуба исторической реконструкции «Орден». «Салон светских танцев» - студия исторического и социального танца госпожи Макаровой устроит «пикник» в стиле XIX века. Посетителей ждет соревнование по крокету и серсо, а также общественные игры: котильон, рифмы, цепь, «море волнуется» и другие. Гости смогут посмотреть и потрогать винтажные и антикварные предметы, популярные в прошлые века. Будет организованна чайная фотозона, показ прогулочной моды XIX века и, конечно, танцы. «АрхеоЛогово» - площадка от корифеев археологии, где всем желающим компетентно объяснят, что такое археология, по каким находкам древнейшей истории можно понять данные о живущих ранее (происхождение, пол, род деятельности, возраст и даже отношение к какому-либо племени, народу). Также у всех желающих будет возможность организовать полевое исследование и обнаружить свою находку, а затем провести сравнительно-типологический анализ самостоятельно. «Лавка чудес» - на этой площадке участникам и гостям праздника предлагается приобрести памятные сувениры от Псковского музея-заповедника, поучаствовать в лотерее, задать интересующий вопрос, получить информацию о площадках и проводимых экскурсионных сеансах.

Специальная программа для семей пройдет в Палатах у Сокольей башни с 17:00 до 20:30.

В программе: экскурсия «Ксёндз, Костёл, Масон: европейский уголок Пскова»; творческие площадки «Путешествие по губернскому Пскову», «По одёжке встречают», «Кушать подано»; игра-поиск «Крестьянский детектив: по следам ухвата и самовара»; мастер-классы «По платью видно, кто идёт», «Сказка на ладошке». Посетителей ждут три сеанса с 17:00 до 18:30, с 18:00 до 19:30, с 19:00 до 20:30.

Телефон для записи: +78112331390 (доб.1).

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Псковском музее-заповеднике 16 мая с 18:30 до 23:00.

Акция «Ночь музеев» состоится и в музее-усадьбе Римского-Корсакова. Гостям покажут музыкальную и познавательную программу в Вечаше и Любенске.

В рамках мероприятия театр «АкадеМИКС» из Санкт-Петербурга представит спектакль-водевиль, для гостей будет работать выставка «Гербовый фарфор рода Римских-Корсаковых» в Вечаше.

Помимо этого, в Любенске в этот день откроется выставка «Изучай все, что рядом!», посвященная старшему сыну композитора Михаилу Николаевичу Римскому-Корсакову. А вечером для посетителей пройдёт чаепитие в парке и прогулка по расцветающей весенней усадьбе.

В музее-усадьбе Софьи Ковалевской в великолукской деревне Полибино в ходе культурно-просветительской программы «Дворянская усадебная культура России XIX века» посетители познакомятся с архитектурными и ландшафтными особенностями усадьбы, узнают о библиотеке в доме отца Софьи Ковалевской и их домашнем театре. Также в этот день состоится презентация фондового экспоната – журнала «Библиотека для чтения». Основная программа завершится спектаклем «Конёк Горбунок» по мотивам сказки Петра Ершова, впервые опубликованной в журнале «Библиотека для чтения» в 1834 году. Спектакль представит Образцовый коллектив Театр юного зрителя «Панорама». Гости акции также смогут принять участие в мастер-классе «Сувенир на память», посетить фотозону в башне Полибинского замка и познакомиться с мемориальными предметами в экспозиции без экскурсионного сопровождения. Мероприятия начнутся в 14:00. Запись и дополнительная информация по телефону – 88115329523.

Музей‑заповедник «Михайловское» подготовил пешую прогулку к архитектурным и историческим памятникам города, сохранившимся со времён визитов А. С. Пушкина. Участники смогут взглянуть на привычные городские улицы и здания глазами поэта и его современников. Экскурсия начнется у усадьбы Беклешова (Георгиевская, 4), в 19:00.

Основные события «Ночи музеев» в «Михайловском» пройдут в Святогорье. Там гостей будет ждать фольклорная программа «Каравай», квест «Пушкинские тропы — шаг к здоровью и вдохновению» по музею‑усадьбе «Михайловское», лекция «Пистолеты в экспозиции дома‑музея А. С. Пушкина в Михайловском» в «Колонии литераторов».

Традиционная всероссийская акция «Ночь музеев» состоится и в музее-заповеднике «Изборск».

Акция стартует в 18:00 и завершится в 00:00.

Посетителей ждут сказки русских и сето, выступления детского ансамбля «Звонница» и заслуженного коллектива Народного творчества России ансамбля «Сказ», а также интерактивные площадки, мастер-классы, фильмы и экскурсии.

Бесплатное посещение доступно детям до 14 лет.