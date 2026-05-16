Псковичей приглашают на краеведческую прогулку к памятнику Александру Невскому

Библиотека микрорайона Овсище приглашает всех желающих в воскресенье 17 мая на «Краеведческую прогулку на Сокольницу» с Олегом Ивченко, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.
Известный псковский краевед расскажет историю создания и установки монумента в память о Ледовом побоище, а также покажет, какие интересные растения цветут сейчас на горе Соколихе.
Со всеми мероприятиями Библиотеки микрорайона Овсище можно познакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.
Посмотреть, какие книги об Александре Невском есть в фондах ЦБС, можно на созданном псковскими библиотекарями сайте «Имя Александра Невского на карте Пскова».