Псковичей приглашают на краеведческую прогулку к памятнику Александру Невскому

Библиотека микрорайона Овсище приглашает всех желающих в воскресенье 17 мая на «Краеведческую прогулку на Сокольницу» с Олегом Ивченко, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

 

Известный псковский краевед расскажет историю создания и установки монумента в память о Ледовом побоище, а также покажет, какие интересные растения цветут сейчас на горе Соколихе. 

«Прогулка начнётся в 15.00 и будет продолжаться примерно два часа. Сбор возле библиотеки на улице А. Алёхина, дом 20. Одежда походная, не забудьте обработать её средствами от клещей», - отметили в библиотечной системе. 

Со всеми мероприятиями Библиотеки микрорайона Овсище можно познакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.

Посмотреть, какие книги об Александре Невском есть в фондах ЦБС, можно на созданном псковскими библиотекарями сайте «Имя Александра Невского на карте Пскова».


  

 
 

