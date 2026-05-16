Псковичей приглашают на краеведческую прогулку к памятнику Александру Невскому

Библиотека микрорайона Овсище приглашает всех желающих в воскресенье 17 мая на «Краеведческую прогулку на Сокольницу» с Олегом Ивченко, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Известный псковский краевед расскажет историю создания и установки монумента в память о Ледовом побоище, а также покажет, какие интересные растения цветут сейчас на горе Соколихе.

«Прогулка начнётся в 15.00 и будет продолжаться примерно два часа. Сбор возле библиотеки на улице А. Алёхина, дом 20. Одежда походная, не забудьте обработать её средствами от клещей», - отметили в библиотечной системе.

Со всеми мероприятиями Библиотеки микрорайона Овсище можно познакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.

Посмотреть, какие книги об Александре Невском есть в фондах ЦБС, можно на созданном псковскими библиотекарями сайте «Имя Александра Невского на карте Пскова».







