 
Культура

Русский музей станет партнером юбилейной выставки о Фёдоре Плюшкине в Пскове

0

Через две недели, 29 мая, в Псковском музее-заповеднике откроется главная выставка юбилейного 2026 года – «Совсем не тот Плюшкин». Проект посвящен Федору Плюшкину (1837-1911) – выдающемуся псковскому коллекционеру, купцу, потомственному почетному гражданину и одному из основоположников музейного дела в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото: Русский музей

По свидетельствам современников, коллекция насчитывала свыше миллиона предметов и по масштабу, составу и наличию уникальных памятников оценивалась как одно из крупнейших собраний своего времени – «третье в России и одиннадцатое в мире». Дом-музей Плюшкина поражал посетителей обилием и разнообразием: от древностей Псковской земли до вещей, отражающих культурные связи России с другими странами.

Коллекция оказалась распределена между крупнейшими музеями и хранилищами страны. Например, часть уникального собрания хранится в Государственном Русском музее.

На псковской выставке посетители смогут познакомиться с уникальными предметами одного из главных музеев России. В выставочных залах будет представлено порядка 200 экспонатов и цифровых копий предметов, среди которых иконы, церковная утварь, нательные кресты, предметы лицевого шитья, а также живописные произведения. Гости увидят портреты Александра I, Николая I, адмирала Голенищева-Кутузова и многие другие из собрания Русского музея.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026