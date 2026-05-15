Русский музей станет партнером юбилейной выставки о Фёдоре Плюшкине в Пскове

Через две недели, 29 мая, в Псковском музее-заповеднике откроется главная выставка юбилейного 2026 года – «Совсем не тот Плюшкин». Проект посвящен Федору Плюшкину (1837-1911) – выдающемуся псковскому коллекционеру, купцу, потомственному почетному гражданину и одному из основоположников музейного дела в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

По свидетельствам современников, коллекция насчитывала свыше миллиона предметов и по масштабу, составу и наличию уникальных памятников оценивалась как одно из крупнейших собраний своего времени – «третье в России и одиннадцатое в мире». Дом-музей Плюшкина поражал посетителей обилием и разнообразием: от древностей Псковской земли до вещей, отражающих культурные связи России с другими странами.

Коллекция оказалась распределена между крупнейшими музеями и хранилищами страны. Например, часть уникального собрания хранится в Государственном Русском музее.

На псковской выставке посетители смогут познакомиться с уникальными предметами одного из главных музеев России. В выставочных залах будет представлено порядка 200 экспонатов и цифровых копий предметов, среди которых иконы, церковная утварь, нательные кресты, предметы лицевого шитья, а также живописные произведения. Гости увидят портреты Александра I, Николая I, адмирала Голенищева-Кутузова и многие другие из собрания Русского музея.