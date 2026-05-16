В Пскове впервые прошел фестиваль творчества и музыки «Вдох»

Первый фестиваль творчества и музыки «Вдох» состоялся 16 мая в парке Строителей в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На фестивале работали творческие площадки и интерактивные столы с настольными играми.

Гости фестиваля могли увидеть бои на мечах и поучаствовать в мастер-классах от опытных мастеров; расписать пряники и гипсовые фигуры, сплести браслеты из камней, насладиться живой музыкой и фото-зонами, покататься на сапах.

На большой сцене для всех желающих разыгрывали призы и бесплатные мастер-классы, в которых можно было сразу поучаствовать на ярмарочной зоне. А детей радовала ростовая кукла дракоша Джолик.