«Ночь музеев» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Традиционная акция «Ночь музеев» прошла в Псковском музее-заповеднике 16 мая.

В Год единства народов России заглавной темой праздника стала «Родное». Сотрудники музея подготовили для гостей по-особенному, в честь юбилейного для музея года, насыщенную программу на самых разных площадках. Первые посетители уже смогли опробовать интерактивные площадки, увидели дефиле народных костюмов, а также выступления хореографического коллектива «Псковские кружева» и фольклорного ансамбля «Уграда». С целым концертом псковичей и гостей Пскова встретил детский эстрадный хор «Лакки Лайк». Самые активные уже вышли на танцпол. «Ночь музеев» завершилась музыкальной программой от Анны Роор и Вячеслава Галковского, а особенным подарков стал финальный диджей-сет.

Подробнее об акции - в фоторепортаже Анны Тягуновой.