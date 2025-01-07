Сцена / Фестивали

Организаторы «Доброго рока» в Палкино опрашивают гостей о необходимости трансфера

Организаторы фестиваля живой музыки «Добрый рок», который пройдет в прибрежной зоне озера Смолинского в Палкино с 4 по 6 июля, приглашают принять участие в опросе о необходимости запуска дополнительных автобусов до площадки проведения мероприятия. Проголосовать можно здесь, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото предоставлено Андреем Семеновым

«Наши друзья, а именно стадион "Машиностроитель", предлагают нам услуги трансфера от главной парковки стадиона до поляны "Добрый рок-2025"», - рассказал Андрей Семенов.

Автобусы, а их планируется два, будут ходить из города утром в течение всех дней фестиваля. Вечером с поляны будут отправляться исключительно по мере заполнения. В каждом автобусе по 30 посадочных мест.

«Так вот, поскольку мы делаем одно общее дело, а заявки на автобусы в летний период им уже поступают, хотелось бы поинтересоваться у вас, особенно тех, кто едет не на авто (своем или с другом), как вам такой вариант по логистике? Участвуем в опросе», - призвал Андрей Семенов.