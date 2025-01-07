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51-й фестиваль русской музыки пройдет в Пскове в марте

С 15 по 23 марта в Пскове состоится 51-й фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в большом концертном зале Псковской областной филармонии.

«В этом году основной акцент сделан на эклектике, которая гармонично объединит в себе фолк-музыку, величественную классику и народные мелодии», - рассказали в БКЗ.

Откроет фестиваль уникальный музыкальный проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева — Zventa Sventana. Зрителям предстоит погрузиться в атмосферу грандиозной оратории Сергея Прокофьева «Иван Грозный», заслуженный артист РФ Михаил Дзюдзе представит свою оригинальную программу — «Концерт для контрабаса с абсурдом», а также в программе фестиваля «Душевнополезные песни на каждый день» в исполнении признанных мастеров и мэтров фолк- и джаз-музыки — Андрея Котова, Сергея Старостина и Владимира Волкова.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Семья».